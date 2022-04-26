Тихановська відвідає Україну

17:34 26 листопада Київ, Україна

Уже "найближчим часом" лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська планує відвідати Україну з дружнім візитом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я хочу сказати велике спасибі українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка. Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точно, погоджуємо", - зазначила Тихановська.

За словами Тихановської, деталі візиту вона обговорює з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



На уточнювальне питання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".