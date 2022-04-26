Тихановська відвідає Україну

Уже "найближчим часом" лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська планує відвідати Україну з дружнім візитом.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами Тихановської, деталі візиту вона обговорює з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
На уточнювальне питання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".
На уточнювальне питання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі