Тези інтерв'ю Зеленського про членство в НАТО

06:50 22 березня Київ, Україна

▪️ “Без особистої зустрічі з Путіним неможливо дізнатися, чи Росія хоче взагалі зупинити війну. Я готовий говорити з Путіним будь-коли”;



▪️“На зустрічі з Путіним я готовий вислухати все, чим незадоволена Росія і скажу все, що думає український народ. Ми не вирішимо всіх питань, але є шанс, що частину зможемо і ми хоча б зупинимо війну”;



▪️Україну не беруть до НАТО, бо бояться Росії. Україні треба прийняти це та шукати інших гарантій безпеки;



▪️Питання Криму та Донбасу – важка історія для всіх. Це питання не може вирішити лише президент, це довгий процес, воно має вирішуватись і Радою, і народом України;



▪️Всі принципові компроміси щодо Донбасу та Криму, які будуть досягнуті на переговорах, має затвердити народ України на референдумі.