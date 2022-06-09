Терористи «ДНР» засудили до страти двох британців і марокканця, які воювали за Україну

У «ДНР» засудили до страти трьох іноземців, які брали участь у війні з росією на боці Збройних сил України.
Про це повідомляють пропагандистські РІА «Новини» з посиланням на верховний суд ДНР.
До страти засудили двох британців - Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма.
Їх визнали винними у "найманстві" та "вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу самопроголошеної "ДНР", насправді їх судили за те, що вони захищали Україну. Головуючий колегії у справі Олександр Нікулін заявив, що суд при ухваленні рішення "керувався не лише прописаними нормами та правилами, а й головним, непорушним принципом - справедливості".
У свою чергу один із адвокатів Павло Косован заявив, що його підзахисні оскаржуватимуть вирок.
Зазначаємо, що про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, офіційного підтвердження з боку української влади чи інших країн наразі немає.
На початку червня "генеральна прокуратура" так званої "ДНР" повідомила про завершення "розслідування" кримінальних справ щодо чотирьох іноземців, які боролися у війні на боці ЗСУ. Громадян Великобританії Шона Піннера, Ендрю Хілла, Ейдена Есліна, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма звинувачують у тому, що вони "за матеріальну винагороду брали участь у збройній агресії України з насильницького захоплення влади у так званій "ДНР". Усіх чотирьох викрали бойовики "ДНР" на території України.
До страти засудили двох британців - Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма.
Їх визнали винними у "найманстві" та "вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу самопроголошеної "ДНР", насправді їх судили за те, що вони захищали Україну. Головуючий колегії у справі Олександр Нікулін заявив, що суд при ухваленні рішення "керувався не лише прописаними нормами та правилами, а й головним, непорушним принципом - справедливості".
У свою чергу один із адвокатів Павло Косован заявив, що його підзахисні оскаржуватимуть вирок.
Зазначаємо, що про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, офіційного підтвердження з боку української влади чи інших країн наразі немає.
На початку червня "генеральна прокуратура" так званої "ДНР" повідомила про завершення "розслідування" кримінальних справ щодо чотирьох іноземців, які боролися у війні на боці ЗСУ. Громадян Великобританії Шона Піннера, Ендрю Хілла, Ейдена Есліна, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма звинувачують у тому, що вони "за матеріальну винагороду брали участь у збройній агресії України з насильницького захоплення влади у так званій "ДНР". Усіх чотирьох викрали бойовики "ДНР" на території України.
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