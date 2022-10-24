Терор дронами-камікадзе може тривати ще довго - Буданов

12:21 24 жовтня Київ, Україна

Російський терор із використанням іранських дронів-камікадзе може тривати ще довго, тоді як запаси ракет у росії майже вичерпані.

Про це сказав голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов

"Все, що робить зараз росія – це акт тероризму. Найголовніша мета – посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Паніка та страх – це головна зброя терору", – сказав він.

За словами Буданова, росіяни намагаються завдати серйозних втрат українському енергетичному сектору, а по-друге, намагаються припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару.

"Ну і взагалі, як вони кажуть, занурити Україну в суцільну темряву та холодну зиму – це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться", – сказав голова ГУР.

Буданов зазначив, що весь попередній період росіяни в основному били по військових об'єктах, меншою кількістю – по цивільних. А зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють лише по цивільних.

"Це ще раз підтверджує моє твердження, що росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети. Крім того, сама назва іранського дрону Shahed-136 - це все туди. Терор із використанням "Шахедів" може бути ще довго. А ось із використанням ракет – ні, бо запаси майже вичерпані", – сказав він.

За словами голови ГУР, у росії залишилося близько 13% ракет для "Іскандерів", близько 43% ракет типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК", ракет Х-101 та Х-555 також близько 45%.

"Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, бо це вже йде недоторканний запас. "Іскандерами" росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах норм", - зазначив він.

За словами Буданова, через брак ракет і їхню невисоку ефективність і точність, росіяни змушені використовувати іранські дрони.



Питання про кількість у російських військових іранських дронів, що ще залишилися, глава ГУР назвав некоректним, тому що росія постійно їх замовляє.



За його словами, станом на 22 жовтня застосовано 330 "Шахедів", і 222 з них було збито.

"Інші тією чи іншою мірою дійшли до своїх цілей - не завжди до своїх, іноді десь поруч, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразове постачання партії – це близько 300 одиниць", – зазначив Буданов.

За його словами, загалом росіяни замовили близько 1700 усіх типів дронів.