Тероборона Києва просить градлан повідомляти про пересування військ противника

11:07 27 лютий Київ, Україна

У теробороні Ктева створено гарячі лінії для дзвінків від громадян, які бажають повідомити про пересування ворожих військ.

Територіальна оборона Києва звернулася до громадян України із проханням про сприяння.



“Якщо у вас є докази та конкретна інформація про пересування ворожих військ на території України або ви побачили мітку/підозрілих людей або інші об'єкти, звертайтесь до Територіальної оборони Києва”, - йдеться у повідомленні.