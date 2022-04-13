Тепер Кабмін буде попереджати про нові карантинні обмеження за 7 днів до їхнього введення

15:15 17 листопада Київ, Україна

303 депутати Верховної Ради України проголосували за постанову, згідно з якою уряд зобов'язаний попереджати про введення нових карантинних обмежень мінімум за 7 днів до вступу цих обмежень в силу.



Зокрема, Кабмін повинен заздалегідь попереджати про такі заборони, як:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийом відвідувачів в кінотеатрах;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

"Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема, з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку", - йдеться в постанові.



Також пропонується перед введенням обмежень внести в Раду проєкт закону про держпідтримку і пільги для населення і бізнесу у зв'язку з посиленням карантину.