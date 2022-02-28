Телеканалам та радіостанціям можуть заборонити заперечувати факти агресії РФ

Верховній Раді запропонували ввести заборону на заперечення фактів військової агресії РФ представниками теле- і радіокомпаній.



Законопроєкт №4188 на цей момент обробляється в комітеті ВР з питань телерадіомовлення.

Ініціатором законопроєкту є народний обранець від фракції "Слуга народу" Олег Дунда.Відомо також, що в разі позитивного розгляду законопроєкту урядом, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.У разі відмови усувати причину порушення, а також внаслідок повторного порушення вимог закону, Нацрада зможе звернутися з позовом до суду з вимогою анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги.Також в законопроєкті прописано один виняток, у разі якого санкції на телерадіокомпанію накладені не будуть: якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися в прямому етері, або містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, тобто не були передбачені, то організація не понесе відповідальність за порушення.