Телеканал CNN заявив про нові докази причетності російських військових до вбивств у Бучі

17:31 27 квітня Київ, Україна

CNN



Телеканал стверджує, що підтвердив справжність відео, яке було знято 12 та 13 березня. Ім'я людини, яка зняла його, CNN не називає в цілях безпеки. Саме відео також не опубліковано, представлений лише скріншот із нього. заявляє , що отримав відео, зняте з безпілотника, яке доводить, що вбивства цивільних у Бучі відбувалися у той час, коли там перебували російські військові.Телеканал стверджує, що підтвердив справжність відео, яке було знято 12 та 13 березня. Ім'я людини, яка зняла його, CNN не називає в цілях безпеки. Саме відео також не опубліковано, представлений лише скріншот із нього.

Повідомляється, що на відео від 13 березня видно російську військову машину, що стоїть на перехресті, трохи далі по вулиці — ті ж тіла, які були помічені на відео та супутникових знімках, зроблені Maxar Technologies.



На відео від 12 березня також зображені російські солдати, що стоять навколо військової машини, і лежать далі вулицею тіла.



У CNN повідомили, що звернулися за коментарем до міноборони росії, але не отримали відповіді.



Нагадаємо, росія заперечує свою причетність до вбивств мирних жителів передмістя Києва, заявляючи, що це є "провокації української сторони".



Напередодні на зустрічі з генсеком ООН володимир путін вкотре заявив, що москва знає, «хто це робив, хто готував цю провокацію, якими засобами, що за люди працювали над цим».