Техніка армії рф не придатна для війни

08:35 13 травня Київ, Україна

Російські авіація та техніка не придатні для ведення бойових дій в Україні.



Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.



На думку британського міністра, російських генералів можна звинуватити у поганому плануванні та підготовці до війни, проблемах з обладнанням та постачанням, а також загальному моральному розкладанні в армії.



"Майже жоден із їхніх літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм. Часто знаходять літаки з паперовими картами України 1980-х років. Приймачі GPS були виявлені приклеєними до панелей приладів збитих російських Су-34, щоб пілоти знали, де вони знаходяться, через низьку якість їхніх власних систем", - повідомив Уоллес.



Схожі проблеми у росіян з артилерією та бронетехнікою. Їх неможливо використовувати для військових маневрів, а лише для ведення невибіркового вогню.



Глава Міноборони Британії зазначив, що не варто надто боятися високоточної зброї рф, оскільки вже після другого тижня війни росія різко знизила її використання через недостатню кількість.



Уоллес констатував, що розвиток подій на фронті підтверджує, що путін та його армія не готувалися до затяжної війни, а розраховували на бліцкриг. Наразі становище окупантів погіршується. Україна отримує сучасну західну зброю, а ресурси росіян вичерпуються. Найближчим часом у росіян виникнуть ще більші проблеми, оскільки запроваджені санкції заблокували постачання комплектувальних для виробництва військової техніки. Компенсувати технічні втрати в Україні буде неможливо, а оборонні підприємства припинять роботу.



Уоллес упевнений, що російський диктатор путін вже зазнав поразки, втративши можливість робити тяжке озброєння у своїй країні. На його думку, у діяльності російської влади все ще простежується вплив радянської манери управління.



"Тоді поведінка диктувалася страхом і підлабузництвом, і сьогодні російські збройні сили досі несуть цей радянський відбиток – відбиток аморальності та корупції", – сказав глава Міноборони.