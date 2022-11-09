Тегеран повідомив про візит секретаря РНБО рф до Ірану — ISW

09:11 09 листопада Київ, Україна

Іранська влада прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з москвою, публічно інформуючи про візит до Тегерану секретаря ради національної безпеки росії миколи патрушева

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Ймовірно, патрушев прибув до Ірану, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет росії, зазначили аналітики.



Про візит патрушева повідомило іранське державне видання Nour News Agency в англомовному твіті. Там зазначили, що патрушев зустрінеться із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Алі Шамхані та іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранських відносин.



Рада нацбезпеки, ймовірно, оголосила про приїзд патрушева до Ірану, щоб висвітлити поглиблення співпраці між москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії (зокрема, Ізраїлю та Саудівської Аравії), а також побічно наголосити, що високопосадовець звернувся до Ірану. Командувач силами Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані, зокрема, відвідав москву у 2015 році, щоб закликати росію втрутитися у громадянську війну в Сирії, нагадують аналітики.



Візит патрушева до Ірану, зокрема, проходить на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги росії у придушенні протестів, хоча незрозуміло, чи обговорюватиметься це патрушевим та його іранським колегою.



За даними ISW, кремль продовжує таємно купувати боєприпаси для використання в Україні, щоб пом'якшити наслідки міжнародних санкцій та заповнити поточне виснаження росією внутрішніх запасів боєприпасів. 8 листопада британське видання Sky News повідомило, що кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька трофейних протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger 20 серпня в обмін на 160 додаткових безпілотників для використання в Україні. Український центр опору повідомив 8 листопада, що Тегеран продовжує постачати москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" повітряними та морськими шляхами через іранські державні та приватні структури. В "Українському центрі опору" також повідомляли, що через збої російського військово-промислового комплексу російське військове керівництво продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового призначення), такі як комп'ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення та бронежилети з Туреччини та використовують транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження покупок. У сукупності ці звіти свідчать, що кремль прагне обійти санкції.