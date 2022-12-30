«Театр абсурду»: рашисти звинуватили Залужного у загибелі маріупольців

17:46 30 грудня Київ, Україна

Слідчий комітет росії (СКР) порушив кримінальну справу проти головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та кількох інших офіцерів за нібито «навмисне використання Маріуполя та його цивільної інфраструктури у військових цілях».

Про це пише російське агентство РБК із посиланням на заяву відомства.



СКР повідомив, що в окупованому Маріуполі були виявлені тіла більше трьох тисяч мирних жителів, загиблих через те, що "українські військові з березня по кінець травня чинили опір військам росії, що вторглися".



З цієї причини відомство порушило кримінальну справу за ст. 356 Кримінального кодексу росії (Застосування заборонених засобів та методів ведення війни).



Справу порушено стосовно головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та ще двох командирів української армії. Один із них Денис Прокопенко – підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов".



Нагадаємо, бої за Маріуполь Донецької області тривали з 24 лютого до 20 травня 2022 року. В його обороні брали участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції, СБУ та Державної прикордонної служби.



Практично з перших днів вторгнення російських військ місто опинилося в оточенні. Українські воїни стримували більшу силу окупантів протягом майже трьох місяців. Внаслідок боїв Маріуполь був практично повністю знищений артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами з боку окупантів.