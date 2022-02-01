Таран: військова політика Кремля провокує озброєний конфлікт в Європі

11:31 12 травень Київ, Україна

Військова політика Росії на території колишнього СРСР, а також практика створення "заморожених" конфліктів, несе загрозу не тільки Чорноморському та Балтійському регіону, а й провокує міжнародний збройний конфлікт в Європі.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Він зазначив, що Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

Крім того, Москва нарощує наступальні угруповання військ, розгортає нову ракетну зброю і проводить масштабні військові навчання на західних кордонах РФ і на тимчасово окупованих територіях України.
"Така військова політика Кремля загрожує нацбезпеці України і інших держав Балтійського і Чорноморського регіону, і вона може привести до подальшої ескалації збройної агресії проти України і спровокувати міжнародний збройний конфлікт в Європі", - сказав Таран.