Таран: військова політика Кремля провокує озброєний конфлікт в Європі

11:31 12 травень Київ, Україна

Військова політика Росії на території колишнього СРСР, а також практика створення "заморожених" конфліктів, несе загрозу не тільки Чорноморському та Балтійському регіону, а й провокує міжнародний збройний конфлікт в Європі.



Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на Всеукраїнському форумі "Україна 30".



Він зазначив, що Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.



Крім того, Москва нарощує наступальні угруповання військ, розгортає нову ракетну зброю і проводить масштабні військові навчання на західних кордонах РФ і на тимчасово окупованих територіях України.