Таран: збільшення російського Чорноморського флоту несе загрозу економіці всіх країн в регіоні

19:57 14 квітень Київ, Україна

Українська інфраструктура акваторії Азовського і Чорного морів знаходиться під загрозою через збільшення російського Чорноморського флоту. Також стяганням військового контингенту до Кримського півострова блокуються важливі торговельні шляхи в міжнародних водах, завдаючи економічні втрати всім країнам в регіоні.



Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони.

"Ми також уважно слідкуємо за можливим збільшенням російського Чорноморського флоту танкодесантними кораблями, а також бойовими човнами. Якщо вони прийдуть зі Середземного і Каспійського морів (а вони вже прийшли з Каспійського моря, і вже зараз розміщені в Азовському морі), російські війська з цими додатковими кораблями потенційно здатні здійснювати значні десантні операції", - сказав Таран.

Він підкреслив, що Україна дуже сильно стурбована розміщенням нових російських військ і об'єктів в Криму.

"Фактично, з 2008 Кремль значно посилював свою політику і дії, націлені на те, щоб взяти під російський контроль весь регіон Чорного моря. Агресивні дії Росії змінили масштаб загроз та призвели до порушення балансу сил. Рік за роком Росія збільшує масштаб і кількість заходів з бойової підготовки навколо кордонів України", - розповів глава Міноборони.

Він підкреслив, що, за оцінкою України, нарощування сил Росії для військових навчань потенційно може бути використане для здійснення "непередбачуваних, ескалаційних дій, що виходять з окупованого Криму".

"На сьогодні Росія збільшила свій військовий контингент в Криму до 42 тис. військових, інтегрованих в об'єднані ударні з'єднання, здатні застосовувати цілу низку кінетичних систем для наступальних військових операцій", - зазначив Таран.

За його словами, Росія також значно посилила свій повітряний компонент, додатково розмістивши всі типи авіації в Криму.