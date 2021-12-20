Таран розповів про розмову з міністром оборони Латвії

Країни Балтії, зокрема, Латвія, як і раніше мають намір надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету і вважають її найбільш цінним партнером для НАТО.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Підкреслюється, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.
Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну ситуацію з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в Криму та вздовж державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій і Луганській областях і небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
Підкреслюється, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.
Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну ситуацію з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в Криму та вздовж державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій і Луганській областях і небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
У свою чергу Пабрікс підтвердив наміри Латвійської Республіки продовжувати надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.
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