Таран розповів про розмову з міністром оборони Латвії

10:47 07 квітень Київ, Україна

Країни Балтії, зокрема, Латвія, як і раніше мають намір надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету і вважають її найбільш цінним партнером для НАТО

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.



Підкреслюється, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.



Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну ситуацію з безпекою в районі проведення операції Об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в Криму та вздовж державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій і Луганській областях і небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

"Ми високо цінуємо той факт, що голос Латвійської Республіки, як держави-члена НАТО, потужно звучить на нашу підтримку. Позиція Латвії в питанні реформування Збройних сил України відповідно до стандартів Альянсу є важливою. Розраховуємо на це і в майбутньому, адже для України на порядку денному зараз - питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО", - підкреслив Таран.

У свою чергу Пабрікс підтвердив наміри Латвійської Республіки продовжувати надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.