Таран прокоментував інцидент з обстрілом есмінця в Чорному морі: кремлівські ЗМІ вдалися до цинічного поширення дезінформації

21:14 23 червня Київ, Україна

Сьогоднішня ситуація, що сталася в акваторії Чорного моря, нібито на російській території, була штучно роздута за допомогою кремлівських ЗМІ, які завдяки вказівці Москви вдалися до цинічного поширення дезінформації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр оборони України бачить в такій поведінці Росії як мінімум п'ять логічних пояснень:



1. Реакція РФ на тільки що досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства (підписані на борту HMS Defender 21 червня в Одесі).



2. Спроба РФ зірвати навчання "Сі Бриз-2021", що починаються 28 червня.



3. Відповідь РФ на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту Альянсу.



4. Ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018 року.



5. Інформаційно-психологічна операція з прицілом на осінні вибори в РФ.



"Виходячи з сьогоднішнього розвитку подій, (ми) повинні готуватися до всіх згаданих і неназваних сценаріїв", - резюмував Таран.