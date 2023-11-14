Танки, всюдиходи, боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

12:16 14 листопада Київ, Україна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, гусеничні всюдиходи Bandvagn, медичні всюдиходи Carrier Warthog, інша техніка та боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.



До нового пакету допомоги Україні увійшли: