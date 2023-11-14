Танки, всюдиходи, боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, гусеничні всюдиходи Bandvagn, медичні всюдиходи Carrier Warthog, інша техніка та боєприпаси.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До нового пакету допомоги Україні увійшли:
До нового пакету допомоги Україні увійшли:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
- 1020 снарядів калібру 155 мм;
- 1 машина для розмінування Wisent 1;
- 10 БПЛА-розвідників Vector;
- 10000 захисних окулярів;
- 14 радіолокаційних станцій спостереження Ground Observer 12;
- 3 автомобілі для патрулювання;
- 4 танкові тягачі НХ81 і 4 напівпричепи до них;
- 16 вантажівок Zetros;
- 13 великотоннажних вантажівок MAN;
- 1,4 млн набоїв до вогнепальної зброї.
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