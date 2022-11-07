Танки, дрони, БТРи: влада США надасть Україні новий пакет військової допомоги

20:01 04 листопада Київ, Україна

Сполучені Штати прийняли новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів для відбиття збройної агресії росії. Вона буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).





Нова партія військової допомоги Про це повідомила під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 4 листопада.Нова партія військової допомоги США для України містить:

45 відремонтованих танків Т-72;

Системи ППО Hawk;

250 бронетранспортерів M1117;

40 бронекатерів;

1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.

Сінгх уточнила, що йдеться про чеські танки. США та Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриє американська сторона. Частина з них буде передана ЗСУ до кінця нинішнього року, решта – наступного.

"Цей пакет заходів USAI наголошує на постійній прихильності США до підтримки України шляхом задоволення її насущних потреб, а також зміцнення здатності Збройних сил України захищати свій суверенітет у довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.