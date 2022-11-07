Танки, дрони, БТРи: влада США надасть Україні новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати прийняли новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів для відбиття збройної агресії росії. Вона буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Про це повідомила під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 4 листопада.
Нова партія військової допомоги США для України містить:
Нова партія військової допомоги США для України містить:
- 45 відремонтованих танків Т-72;
- Системи ППО Hawk;
- 250 бронетранспортерів M1117;
- 40 бронекатерів;
- 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.
Сінгх уточнила, що йдеться про чеські танки. США та Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриє американська сторона. Частина з них буде передана ЗСУ до кінця нинішнього року, решта – наступного.
Пентагон пояснив, що на відміну від ініціативи Presidential Drawdown Authority (PDA), яку Міністерство оборони США продовжувало використовувати для доставки обладнання в Україну із запасів Міноборони, USAI є схемою допомоги, згідно з якою Сполучені Штати фінансують промисловість, що забезпечує виробництво відповідної зброї та техніки.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову допомогу від США. Він обіцяв "приємні новини".
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову допомогу від США. Він обіцяв "приємні новини".
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