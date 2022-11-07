Танки, дрони, БТРи: влада США надасть Україні новий пакет військової допомоги

20:01 04 листопада Київ, Україна

Сполучені Штати прийняли новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів для відбиття збройної агресії росії. Вона буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
 
Про це повідомила під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 4 листопада.

Нова партія військової допомоги США для України містить:
  • 45 відремонтованих танків Т-72;
  • Системи ППО Hawk;
  • 250 бронетранспортерів M1117;
  • 40 бронекатерів;
  • 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.
Сінгх уточнила, що йдеться про чеські танки. США та Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриє американська сторона. Частина з них буде передана ЗСУ до кінця нинішнього року, решта – наступного.
"Цей пакет заходів USAI наголошує на постійній прихильності США до підтримки України шляхом задоволення її насущних потреб, а також зміцнення здатності Збройних сил України захищати свій суверенітет у довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.
Пентагон пояснив, що на відміну від ініціативи Presidential Drawdown Authority (PDA), яку Міністерство оборони США продовжувало використовувати для доставки обладнання в Україну із запасів Міноборони, USAI є схемою допомоги, згідно з якою Сполучені Штати фінансують промисловість, що забезпечує виробництво відповідної зброї та техніки.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову допомогу від США. Він обіцяв "приємні новини".