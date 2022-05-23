Таліби шукають громадян, які співпрацювали з США і НАТО

12:34 20 серпня Київ, Україна

Багатьом, хто ще не встиг покинути Афганістан, не з чуток відомо про жорстокість талібів. Тим, хто якимось чином співпрацював з представниками західних країн, загрожує реальна небезпека. Таліби, які захопили владу в Афганістані, шукають громадян, які співпрацювали з США і НАТО, незважаючи на оголошену амністію. Про це пише The New York Times з посиланням на конфіденційний документ ООН.

Як повідомляється, таліби погрожують вбити або заарештувати членів сімей афганців, які співпрацювали з американцями, якщо не зможуть їх знайти.

Такі пошуки ведуться в тому числі і серед людей, що зібралися в аеропорту Кабула.

Агентство AFP опублікувало відеозвернення ведучої новин афганського державного телеканалу RTA Pushto Шабнам Давран, яку таліби не пустили в офіс телеканалу, незважаючи на обіцянки зберегти для жінок можливість працювати при їхньому правлінні.

У свою чергу, DW повідомляє, що таліби вбили члена сім'ї їхнього журналіста і серйозно поранили ще одного його родича. Сам він виїхав з країни і зараз перебуває в Німеччині, іншим його родичам теж вдалося врятуватися. Членам його сім'ї, які врятувалися, доводиться ховатися.

Гендиректор компанії Петер Лімбург виступив із засудженням дій "Талібану" і закликом до влади ФРН втрутитися в ситуацію. DW повідомляє, що зараз таліби спеціально шукають тих журналістів, які працювали в країні для іноземних ЗМІ. Вони провели обшуки в будинках членів сімей трьох співробітників медіакомпанії.

Deutsche Welle, а також інші великі німецькі ЗМІ, такі як Die Zeit і Der Spiegel, звернулися до німецького уряду з закликом терміново впровадити програму екстреної видачі віз афганцям-журналістам, які працювали на них в регіоні.

Як повідомляє Reuters, з моменту захоплення Кабула було вивезено понад 18 тисяч осіб.