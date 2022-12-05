Тактика залишити росію непереможеною є токсичною - МЗС Литви

10:03 05 грудня Київ, Україна





Про це він написав у Twitter.



Міністр висловив своє невдоволення тим, що Захід не передає Україні всі інструменти, необхідні для припинення війни та уникає конкретики під час дебатів про членство України в



Він пояснив це тим, що на Заході, як і раніше, жива віра в те, що після війни "ми можемо повернутися до звичайної роботи, ніби 24 лютого було просто збоєм". Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що тактика залишити росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною.Про це він написав у Twitter.Міністр висловив своє невдоволення тим, що Захід не передає Україні всі інструменти, необхідні для припинення війни та уникає конкретики під час дебатів про членство України в НАТО Він пояснив це тим, що на Заході, як і раніше, жива віра в те, що після війни "ми можемо повернутися до звичайної роботи, ніби 24 лютого було просто збоєм".



"Тактика залишити росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною. Це призводить до закликів припинити війну шляхом переговорів, а не перемогою України. Деякі навіть пропонують територіальні поступки загарбникам", – заявив міністр.



Ландсбергіс наголосив, що росію не слід запрошувати на "мирні" переговори" в нагороду за жорстоке вторгнення, окупацію та вбивство своїх сусідів знову і знову".



"Повзуча нормалізація дій росії докорінно неправильна. Також помилкове переконання, що поточну архітектуру безпеки багатосторонніх регіональних та глобальних організацій необхідно зберегти як "найкращу, яку ми маємо", – зазначив він.



Глава МЗС Литви наголосив, що міжнародні організації повністю не змогли запобігти конфлікту такого масштабу, якого в Європі не було з часів Другої світової війни.



"Принаймні, у цих організаціях мають відбутися зміни. Але не варто виключати можливість зникнення окремих організацій та утворення нових. З попередніми конфліктами в Європі архітектура безпеки була переосмислена після закінчення бойових дій, з'явилися нові структури. Наприклад, ООН з'явилася після помилок, допущених в епоху Ліги Націй", – сказав Ландсбергіс.



Він переконаний, що війна має завершитись перемогою України.



"Спочатку росія має зустріти поразку на полі бою. Для цього Україні потрібна вся наша допомога. Вся зброя, уся допомога, яку ми можемо надати. Інакше росія продовжить спроби переосмислити континент відповідно до імперіалістичного бачення світу. На користь Європи дати відсіч і перемогти загарбника", - зазначив литовський міністр.



За його словами, після поразки росії у війні необхідно створити нову систему на основі уроків попередніх помилок.



"Розрахунок на економічний обмін як принцип взаємної гарантії, десек'юритизація, право вето у питаннях безпеки, надане агресорам, – ось деякі з хибних уявлень, які не змогли забезпечити безпеку континенту", – написав Ландсбергіс.



Глава МЗС Литви зазначив, що європейська стратегія має бути переосмислена та відображена у новій архітектурі безпеки, яка "забезпечить безпеку континенту на десятиліття вперед".



"І цю нову систему ми повинні починати створювати з України, а не з путінської росії", – наголосив він.