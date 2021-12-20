14:19 27 липень Київ, Україна

Після гучного скандалу з Мінфіном США, санкцій та можливого позбавлення громадянства Кіпру, російський мільярдер Олег Дерипаска всіляко намагається обілити свою репутацію. У ЗМІ раз у раз з'являються публікації про те, як бізнесмен бореться з коронавірусів, на його власному телеграм-каналі часто виникають батли на тему хто винен і що робити з цим виникли так званим «біологічним Чорнобилем».

Але по факту, на жаль, подібні публікації не знаходять жодного підтвердження в реалі. Судячи з усього, образ гуманіста створюється штучно, а на ділі Дерипаска виявляється просто ще одним олігархом, який наживається на кризі за рахунок звичайних людей, а ті, в свою чергу, змушені боротися з вірусом самостійно, в більшості своїй не маючи доступу і фінансових можливостей до медичного обладнання та дефіцитним препаратів.