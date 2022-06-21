Тайвань візьме участь у відновленні кількох постраждалих міст України

07:42 21 червня Київ, Україна

Тайвань пропонує допомогу у відновленні кількох українських міст внаслідок атак армії росії.

Так, Буча, Харків, Чернігів, Одеса, Суми та Запоріжжя отримають фінансову та матеріальну допомогу від цієї держави.



Про це у понеділок, 20 червня, повідомляє Бучанська міськрада.



Повідомляється, що міський голова Анатолій Федорук провів онлайн-зустріч із міністром закордонних справ Тайваню Джозефом Ву.



При цьому міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що "звірства у Бучі - це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати".

"Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відновленні", - наголосив він.