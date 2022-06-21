Тайвань візьме участь у відновленні кількох постраждалих міст України

Тайвань пропонує допомогу у відновленні кількох українських міст внаслідок атак армії росії.
Так, Буча, Харків, Чернігів, Одеса, Суми та Запоріжжя отримають фінансову та матеріальну допомогу від цієї держави.
Про це у понеділок, 20 червня, повідомляє Бучанська міськрада.
Повідомляється, що міський голова Анатолій Федорук провів онлайн-зустріч із міністром закордонних справ Тайваню Джозефом Ву.
При цьому міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що "звірства у Бучі - це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати".
Про це у понеділок, 20 червня, повідомляє Бучанська міськрада.
Повідомляється, що міський голова Анатолій Федорук провів онлайн-зустріч із міністром закордонних справ Тайваню Джозефом Ву.
При цьому міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що "звірства у Бучі - це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати".
Повідомляється, що Федорук та Джозеф Ву обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з росією.
Федорук подякував Тайваню за підтримку та важливу позицію.
Раніше мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей та дорослих, зараз військові досі знаходять тіла закатованих людей. Групу жінок та дівчат тримали у підвалі будинку протягом 25 днів, ґвалтуючи їх.
Федорук подякував Тайваню за підтримку та важливу позицію.
Раніше мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей та дорослих, зараз військові досі знаходять тіла закатованих людей. Групу жінок та дівчат тримали у підвалі будинку протягом 25 днів, ґвалтуючи їх.
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