Таїланд: українці отримали королівське помилування

14:51 19 квітень Київ, Україна

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова повідомила, що з нагоди Національного Дня Таїланду, 9 громадян України, які відбувають тюремне ув'язнення, отримали королівське помилування.

За її словами, двоє ув'язнених українців отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув'язнення (без урахування проведеного у в'язниці часу), 1 людина - на 1/2, а шести громадянам України було скорочено термін, в результаті чого вони були звільнені від подальшого покарання.

"Зараз 6 наших співгромадян вже повернулися в Україну, однак в Королівстві Таїланд залишаються в ув'язненні троє громадян", - підкреслила Денисова.

Вона висловила подяку Королю Таїланду Рамі Х за "прояв високого людського гуманізму, і головному омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє вирішенню такого складного питання як помилування".



Крім того, омбудсмен висловила подяку працівникам Посольства України в Таїланді за проведену роботу щодо дотримання та захисту прав співгромадян.