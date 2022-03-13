Святогірськ: ворог завдав удару по Святогірській Лаврі, де ховалися біженці

Внаслідок авіаудару російських військових постраждала Свято-Успенська Святогірська Лавра у місті Святогірську Донецької області.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Вибухова хвиля пошкодила приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та біженці. Були розбиті майже всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.
Як уточнили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури, 12 березня о 22:00 Росія нанесла по Лаврі авіаудар.. Авіаційна бомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий і лівий береги річки Сіверський Донець, - біля входу до монастиря.
У Святогірській Лаврі знаходяться 520 біженців, з них 200 – діти.. Загалом у місті зараз близько 10 000 біженців та місцевих жителів.
За словами керівництва Лаври, ні на території обителі, ні в місті не було жодних військових формувань.
За словами керівництва Лаври, ні на території обителі, ні в місті не було жодних військових формувань.
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