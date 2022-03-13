Святогірськ: ворог завдав удару по Святогірській Лаврі, де ховалися біженці

08:33 13 березня Київ, Україна

Внаслідок авіаудару російських військових постраждала Свято-Успенська Святогірська Лавра у місті Святогірську Донецької області.



Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).



Вибухова хвиля пошкодила приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та біженці. Були розбиті майже всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.



Як уточнили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури, 12 березня о 22:00 Росія нанесла по Лаврі авіаудар.. Авіаційна бомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий і лівий береги річки Сіверський Донець, - біля входу до монастиря.

"Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері. Декілька поранених відвезли до госпіталю міста Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих, на щастя, немає", - йдеться у повідомленні.

У Святогірській Лаврі знаходяться 520 біженців, з них 200 – діти.. Загалом у місті зараз близько 10 000 біженців та місцевих жителів.



За словами керівництва Лаври, ні на території обителі, ні в місті не було жодних військових формувань.