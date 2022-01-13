Своїми новими санкціями Росія обмежила свої можливості в ПАРЄ

10:50 02 травень Київ, Україна

Як відомо, Росія є членом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), тому поведінка РФ щодо членів Асамблеї впливає на її авторитет в організації. Нещодавно в ПАРЄ заявили, що санкціями проти низки європейських політиків Росія обмежує свої можливості і позиції в Асамблеї. Про це заявив доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи у справі російського опозиціонера Олексія Навального Жак Мер.

До слова, Жак Мер також підпав під російські санкції, через що йому заборонений в'їзд на територію Росії.

"Здивований цим рішенням, адже Рада Європи не ввела санкції проти Росії. Це рішення не змінює мій мандат і не матиме впливу на зміст доповіді, що базується на фактах і законі. Росія обмежує свою здатність висловити свою думку доповідача по Навальному", - заявив французький парламентарій.

ПАРЄ уповноважила представника делегації Франції Мера підготувати доповідь у справі російського опозиційного політика Навального. Планується, що доповідь буде представлена Асамблеї в червні. Французький парламентарій в процесі підготовки доповіді планував відвідати Росію.

Нагадаємо, напередодні влада Росії вирішила заборонити в'їзд в країну восьми громадянам країн-членів Євросоюзу і представникам офіційних структур ЄС.

У відповідь на це в Європі заявили, що Росія вибрала "конфронтацію з ЄС замість того, щоб виправляти негативну траєкторію двосторонніх відносин".