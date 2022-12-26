Зведення з фронту: ЗСУ вдарили по 9 пунктах управління окупантів

09:44 26 грудня Київ, Україна

Збройні сили України відбили ворожі атаки, а також уразили 9 пунктів управління та 7 районів зосередження окупантів.



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Минулої доби противник завдав 1 авіаційного та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське та Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.



На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Вінторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.



На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілечтя, Стариця, Землянки, Устинівка, Ольховатка, Чавунівка, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка та Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва та Червонопопівка Луганської області та Ямполівка та Торське в Донецькій області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ у районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Берестове, Яківлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Временка Донецької області.



На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки та Чарівні Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.



На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове та Великанське Херсонської області та місто Херсон.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області до обладнаного окупантами військового шпиталю за останній час доставлено близько 50 тяжко поранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних закладів зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіка.



Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А ракетники та артилеристи ЗСУ уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти противника.