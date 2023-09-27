Зведення з фронту: ЗСУ просунулися до околиць Новопрокопівки

10:35 27 вересня Київ, Україна

Збройні сили України продовжують успішний наступ на Мелітопольському напрямку, тоді як російські війська роблять спроби контратаки поблизу Куп'янська.



Про це йдеться у звіті, поданому ISW.



Війська 42-ї мотострілецької дивізії рф розміщені під Токмаком, але, за даними звіту, командування росії не організувало глибокої багаторівневої оборони на півдні України.

Окрім того, Збройні сили України просунулися до околиць населеного пункту Новопрокопівка.

Ситуація між російськими військовими частинами, що діють як на передовій, так і в тилу на заході Запорізької області, перебуває під напругою, що загрожує спільній оборонній структурі росії і може сприяти контратакам з боку Збройних сил України.



Ситуація у Вербовому залишається невизначеною, оскільки на 26 вересня українські збройні сили продовжували свій наступ на заході Запорізької області.



Окупанти робили контратаки під Бахмутом, але не досягли успіхів. Український Генеральний штаб також повідомив про успішне відбиття п'яти контратак з боку російських військ у районі Кліщіївки.