Зведення з фронту: у 14 населених пунктах відбито атаки військ росії

08:38 02 лютого Київ, Україна

Протягом минулої доби українські захисники успішно відбили атаки російських терористів у районах 14 населених пунктів.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні, опублікованому у Facebook.

"За минулу добу противник завдав 6 ракетних ударів, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційні удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.



Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине та Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут та Кліщіївка Донецької області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси та Єлине Чернігівської області; Мурашка, Катеринівка, Волківка, Олександрівка та Волфіно – Сумської області та Ветеринарне, Стрілечтя, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ та Бударки на Харківщині.



На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії районів населених пунктів Дворічна, Сіньківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.



На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське та Діброва на Луганщині та Терни та Серебрянка Донецької області.



На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк у Донецькій області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Північне, Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку артилерійського обстрілу зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.



На Запорізькому напрямку ворог обстріляв понад 20 населених пунктів. Зокрема – населені пункти Времівка у Донецькій області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів та Новоданилівка Запорізької області.



На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.

Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка продовжуються примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорта громадянина росії неможливо. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимог, звільнятимуть", - зазначає Генштаб.

Минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника і склад паливно-мастильних матеріалів.