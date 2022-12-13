Зведення з фронту: росіяни почали наступ на 4 напрямках

09:33 13 грудня Київ, Україна

Війська росії продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у вівторок, 13 грудня.



Вказано, що на всіх інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції ЗСУ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.



Так, за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Соледар, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка та Мар'їнка у Донецькій області.



За добу противник завдав сім ракетних ударів, п'ять із яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів із РСЗВ, у тому числі по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишалася без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.



Минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілка, Стариця, Огурцове, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чавунівка, Амбарне, Дворічна, Кам'янка Харківської області.



На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області.



На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.



На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже 12 населених пунктів, зокрема: Верхньокам'яне, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба.



На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже 20 населених пунктів, у тому числі: Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Дослідне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріл з артилерії різних типів районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.



На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії населених пунктів Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі та Плавні Запорізької області.



На Херсонському напрямку ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та Херсон.



У свою чергу авіація Сил оборони минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.



Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу російських окупантів та склад пально-мастильних матеріалів.