Зведення від Генштабу ЗСУ станом на 6:00 30 березня

06:30 30 березня Київ, Україна

Оперативна інформація від Генштабу станом на 6:00 30 березня:



▪️ З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-й (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.



▪️Від 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.



▪️На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення.



▪️У населеному пункті Велика Білозерка підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту та розташували техніку між житловими будинками.



▪️У Мелітополі загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.



▪Вороги продовжують грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.



▪️На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі спроби на нещодавно захоплених територіях області.



▪️Збройні сили Російської Федерації продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці термінової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після їхньої участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації.



▪️Угрупуванням угрупуванням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю. Противник зазнав втрат і в живій силі.