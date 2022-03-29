Зведення Генштабу ЗСУ за минулу добу

06:54 29 березня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ: за попередню добу наші сили вразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети



Підрозділи Сил оборони продовжують ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах. На всіх них Збройні сили України стримують супротивника.



Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.



Російські окупанти продовжують терор щодо місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають у заручниках мирних жителів, займаються мародерством.



Підрозділами Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки.