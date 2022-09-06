Зведення Генштабу ЗСУ: ситуація на фронті станом на 195 добу повномасштабної війни

Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок вівторка, 6 вересня - 195-ї доби повномасштабної війни.
Минулої доби противник завдав трьох ракетних і більше 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти розпочали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Бахмут та Костянтинівка.
Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Байрак та Асіївка Харківської області; Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка та Ольговське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка та Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка та Любомировка Миколаївської області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін, а на інших напрямках противник продовжував обстріл військової та цивільної інфраструктури.
На Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хренівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопіч та Миропілля Сумської області.
На Харківському напрямку - Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Пітомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.
На Слов'янському напрямку – Вернопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке та Слов'янськ.
На Краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Даріївка та Спірне.
На Бахмутському напрямку - Роздолівка, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр'ївка, Опитне, Веселе та Майорськ.
На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опросне, Первомайське та Мар'їнка.
На Новопавлівському напрямку - Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка.
На Запорізькому – Зелене Поле, Времівка, Ольговське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір'я.
На Південнобузькому - Миколаїв, Новогригорівка, Яківлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдино, Любомировка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Першотравневе, Кобзарці, Петрівка, Заріччя, Широке.
Ворог продовжує здійснювати протиправні дії та розміщує особовий склад та військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Камишевасі Харківської області як польовий госпіталь.
Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують певні рубежі та не допускають просування супротивника в глиб території України.
ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.
Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.
Минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.
Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника.
Внаслідок злагодженої роботи авіації та артилерії вражені кілька взводних опорних пунктів, близько п'яти позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійська батарея супротивника.
Минулої доби противник завдав трьох ракетних і більше 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти розпочали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Бахмут та Костянтинівка.
Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Байрак та Асіївка Харківської області; Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка та Ольговське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка та Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка та Любомировка Миколаївської області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін, а на інших напрямках противник продовжував обстріл військової та цивільної інфраструктури.
На Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хренівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопіч та Миропілля Сумської області.
На Харківському напрямку - Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Пітомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.
На Слов'янському напрямку – Вернопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке та Слов'янськ.
На Краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Даріївка та Спірне.
На Бахмутському напрямку - Роздолівка, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр'ївка, Опитне, Веселе та Майорськ.
На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опросне, Первомайське та Мар'їнка.
На Новопавлівському напрямку - Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка.
На Запорізькому – Зелене Поле, Времівка, Ольговське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір'я.
На Південнобузькому - Миколаїв, Новогригорівка, Яківлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдино, Любомировка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Першотравневе, Кобзарці, Петрівка, Заріччя, Широке.
Ворог продовжує здійснювати протиправні дії та розміщує особовий склад та військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Камишевасі Харківської області як польовий госпіталь.
Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують певні рубежі та не допускають просування супротивника в глиб території України.
ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.
Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.
Минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.
Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника.
Внаслідок злагодженої роботи авіації та артилерії вражені кілька взводних опорних пунктів, близько п'яти позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійська батарея супротивника.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі