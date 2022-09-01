Зведення Генштабу ЗСУ з фронту на ранок 4 серпня

09:33 04 серпня Київ, Україна

Станом на ранок 4 серпня Генеральний штаб ЗС України надав зведення з фронту.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.



У частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності.



На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля та Миропілля Сумської області.



На Харківському напрямку противник скоїв вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Пітомник, Цупівка.



Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії продовжуються.



На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібровного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгенького – Богородичного. Отримали відсіч і відійшли.



На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріл біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційний удар неподалік Спірного.



Вів наступальний бій у напрямі Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.



На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яківлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаудари поблизу Яківлівки, Соледара та Кодеми.



Окупанти намагалися покращити тактичне становище на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яківлівка, Семигір'я – Вершина. У всіх зазначених напрямках ворог успіху не мав і відійшов. Веде наступальні дії у напрямку Новолуганська – Кодема, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії у напрямках Лозово – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського та Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії у напрямку Олександрівка – Мар'їнка.



На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА.



В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування.