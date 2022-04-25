Зведення Генштабу ЗСУ про ворожі удари по території заводу "Азовсталь"

09:35 25 квітня Київ, Україна

У Маріуполі ворог завдав ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому та Таврійському напрямах противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних сил України. У місті Маріуполь ворог завдав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Князівка та Миколаїв.



Окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив. Істотних змін у положенні та діяльності підрозділів противника, що забезпечує охорону українсько-білоруської та українсько-російської дільниць державного кордону України, не виявлено.



На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине.



На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ окупанти намагалися провести штурмові дії, успіху не мали, здійснювали обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.



Раніше повідомлялося, що з початку кривавої повномасштабної війни, розв'язаної росією, понад 20 тисяч жителів Маріуполя загинули.