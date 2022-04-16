Зведення Генштабу ЗСУ про втрати загарбників на 16 квітня 2022 року

12:22 16 квітня Київ, Україна

Йде 52-й день повномасшабного вторгнення Росії на територію України. Для агресора ці дні стали справжнім пеклом. Під вогнем українських військ ворог зазнає величезних втрат. На сьогодні війська агресора втратили орієнтовно 20 100 людей.. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці у суботу, 16 квітня.

Крім того, знищено:

163 літаки

145 вертольота

762 танки

1982 бойові броньовані машини

371 артилерійська система

66 засобів ППО

125 реактивних систем залпового вогню

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

138 БПЛА оперативно-тактичного рівня

8 кораблів / легких швидкісних катерів

1443 одиниці автомобільної техніки

26 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК

Наголошується, що дані втрат уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з початку війни ЗСУ могли втратити до 3 тисяч людей убитими. Близько 10 тисяч військових зазнали поранень.