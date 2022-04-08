Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 8 квітня

06:59 08 квітня Київ, Україна

▪Противник зосередився на захопленні Маріуполя, наступу в районі Ізюму, прориві оборони Об'єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ.



▪️ За наявною інформацією, на території білорусі відбувається відбір так званих «добровольців» з-поміж білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.



▪Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в районах Брянської та Курської областей.



▪ Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів відновлюють ділянки залізниці з Куп'янська до Харкова, Ізюму та Сватового. Для цього було залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.



▪️Окупанти блокують Харків. Щоб завадити просуванню українських військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.



▪️У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики «ДНР» виконують функції місцевої «поліції», незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення місцевого населення.



▪ Підрозділи окупаційних військ зосередилися на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та встановленні контролю над Маріуполем. Продовжують ведення штурмових дій з більшості напрямків.



▪️Ворог завдає авіаудари та веде обстріл цивільної інфраструктури, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню у Кремінній, Сєверодонецьку, Новотошківському, Попасній, Новозванівці, Сухій Балці, Новоселівці Другій, Степовому, Троїцькому, Новобахмутівці.



▪️ У районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.