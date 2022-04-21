Зведення Генштабу ЗСУ на 6:00 21 квітня

06:57 21 квітня Київ, Україна

Режисти почали розміщувати поранених солдатів у поліклініці Балаклії, адже госпіталь для російських військових у будівлі місцевої музичної школи переповнений. Це свідчить про значне зростання поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.



▪️ росіяни продовжують часткове блокування та обстріли Харкова.



▪️ На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Водночас окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади.. Триває терор населення.



▪️ у селі Золота Балка Херсонської області окупанти провели збори з місцевим населенням, де заявили, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. росіяни загрожують, що у разі обстрілу їхніх позицій ЗСУ, загарбники почнуть обстріл людей.



▪️ На Донецькому та Таврійському напрямах супротивник проводить артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріл позицій наших військ.



▪️ ЗСУ вразили чотири повітряні цілі: три безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.



▪️ На території Донецької та Луганської областей за добу відбито дев'ять атак ворога, знищено танк, десять одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс та ворожий склад з боєприпасами.