Зведення Генштабу з фронту: на Донбасі ворог зазнав сильних втрат

ВСУ завдали серйозних втрат російським окупантам на Донбасі, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу в суботу, 18 червня.
На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.
На Слов'янському напрямку ворог систематично веде артобстріли у районах населених пунктів Дубровне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. Також війська Росії намагалися відновити штурмові дії в районі населеного пункту Краснопілля.. Бої продовжуються.
На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямі ворог здійснив артилерійський обстріл районів Сидорового та Маякова.
На Сєвєродонецькому тривають обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Лисичанська, Метелкіно, Устинівки та Воронового.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор обстріляв цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополіне з метою стримування українських військ.
Крім того війська Росії намагаються вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій і мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.
Як повідомлялося, вранці 18 червня російські війська завдали удару по місту Кременчук Полтавської області.
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