Зведення Генштабу з фронту: на Донбасі ворог зазнав сильних втрат

10:38 18 червня Київ, Україна

ВСУ завдали серйозних втрат російським окупантам на Донбасі, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу в суботу, 18 червня.

"Недалеко від Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вкотре завдали ворогові втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. Внаслідок вогневої поразки Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат і виведено з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов'янському напрямку ворог систематично веде артобстріли у районах населених пунктів Дубровне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. Також війська Росії намагалися відновити штурмові дії в районі населеного пункту Краснопілля.. Бої продовжуються.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямі ворог здійснив артилерійський обстріл районів Сидорового та Маякова.

На Сєвєродонецькому тривають обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Лисичанська, Метелкіно, Устинівки та Воронового.

"Продовжуються бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного становища підрозділи супротивника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали”, - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор обстріляв цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополіне з метою стримування українських військ.

Крім того війська Росії намагаються вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій і мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.

Як повідомлялося, вранці 18 червня російські війська завдали удару по місту Кременчук Полтавської області.