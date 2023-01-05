Зведення Генштабу: рашисти намагаються наступати на двох напрямках фронту

19:36 05 січня Київ, Україна

Війська росії намагаються повністю захопити Донецьку область на Бахмутському та Лиманському напрямках. Також вони безуспішно намагаються покращити тактичне становище у Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні у четвер, 5 січня.



Крім того, росіяни завдали вісім авіаційних ударів і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ.



Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксується.



Слобожанський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили райони Стариці, Огіркового, Вовчанська, Устинівки та Фіголовки Харківської області.



Куп'янський напрямок

Вогневого впливу зазнали Дворічна, Ольшана, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове в Харківській області та Новоселівське та Стельмахівка у Луганській області.



Лиманський напрямок

Обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьміному та Діброві Луганської області.



Бахмутський напрямок

Ворог обстріляв Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Червону Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Діліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк у Донецькій області.



Авдіївський напрямок

Під вогонь противника потрапили Авдіївка, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



Новопавлівський напрямок

Росіяни обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку на Донеччині.



Запорізький напрямок

Під вогонь артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки та Степове у Запорізькій області та Нікополь Дніпропетровської області.



Херсонський напрямок

Окупанти продовжують терор проти мирного населення. Від артилерійських атак постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.



Успіхи українських бійців



Генштаб також повідомляє, що українська авіація протягом 5 січня завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Українські бійці збили ворожий літак Су-25 та вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони завдали вогняного ураження району зосередження живої сили та військової техніки росіян.