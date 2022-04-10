Зведення Генштабу по регіонах за минулу ніч

Відносно спокійно ніч пройшла у багатьох регіонах України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській областях, Чернігівській, Полтавській та Сумській.
На Дніпропетровщині тривога була майже щогодини. Вранці також. Вночі – прильоти у кількох районах області. Влучили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об'єкти. Наразі є інформація про одного постраждалого.
Харків: уночі знову були обстріли з артилерії та РСЗВ у житлових районах міста. По області сили рф «працюють» по Ізюмському напрямку, але ЗСУ утримують позиції.
Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Удачі немає. Вранці – потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранені.
Донеччина: активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито.
Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін. Тримається незважаючи на блокаду і значно вищу силу орків. Евакуація з області продовжується.
Миколаївщина: увечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, людських жертв немає.
На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на кордоні областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке здійснюють окупанти в селах, кидають гранати до будинків, забирають їжу, транспорт. В області – гуманітарна катастрофа.
Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.
На Дніпропетровщині тривога була майже щогодини. Вранці також. Вночі – прильоти у кількох районах області. Влучили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об'єкти. Наразі є інформація про одного постраждалого.
Харків: уночі знову були обстріли з артилерії та РСЗВ у житлових районах міста. По області сили рф «працюють» по Ізюмському напрямку, але ЗСУ утримують позиції.
Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Удачі немає. Вранці – потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранені.
Донеччина: активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито.
Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін. Тримається незважаючи на блокаду і значно вищу силу орків. Евакуація з області продовжується.
Миколаївщина: увечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, людських жертв немає.
На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на кордоні областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке здійснюють окупанти в селах, кидають гранати до будинків, забирають їжу, транспорт. В області – гуманітарна катастрофа.
Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.
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