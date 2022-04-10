Зведення Генштабу по регіонах за минулу ніч

09:37 10 квітня Київ, Україна

Відносно спокійно ніч пройшла у багатьох регіонах України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській областях, Чернігівській, Полтавській та Сумській.



На Дніпропетровщині тривога була майже щогодини. Вранці також. Вночі – прильоти у кількох районах області. Влучили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об'єкти. Наразі є інформація про одного постраждалого.



Харків: уночі знову були обстріли з артилерії та РСЗВ у житлових районах міста. По області сили рф «працюють» по Ізюмському напрямку, але ЗСУ утримують позиції.



Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Удачі немає. Вранці – потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранені.



Донеччина: активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито.

Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін. Тримається незважаючи на блокаду і значно вищу силу орків. Евакуація з області продовжується.



Миколаївщина: увечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, людських жертв немає.



На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на кордоні областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке здійснюють окупанти в селах, кидають гранати до будинків, забирають їжу, транспорт. В області – гуманітарна катастрофа.



Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.