Зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на ранок 12 червня

Генштаб ЗСУ опублікував дані ранкового зведення про ситуацію на фронті станом на ранок 12 червня. Українські Збройні сили стійко відбивають спроби настання окупантів, а на півдні навіть переходять у контрнаступ.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Камишеваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського, повідомляє Генштаб.

Українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка, але отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм у районі Василівки українські захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції, зазначається у звіті.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів, але обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желане, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках ворог розгортає додаткові підрозділи, повідомив Генштаб.

На Слов'янському напрямку ворог продовжив систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Окупанти намагаються закріпитися у населеному пункті Богородичне – бойові дії продовжуються.

На лиманському напрямі активних дій з боку окупантів також не було. Але зросла інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Ворог проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки, йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку загарбники ведуть оборону, обстрілюють підрозділи українських військ із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. У цьому районі окупанти намагаються вести контрбатарейну боротьбу та обстрілюють населені пункти Твердомедове, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. У прикордонних районах окупанти продовжують обстрілювати Сили оборони з мінометів. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямі суттєвих змін немає. Для сковування дій ЗСУ окупанти систематично ведуть вогонь за позиціями українських підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу Вернопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища, а також завдав авіаударів у районі населеного пункту Мосьпанове.

На Волинському та Поліському напрямах противник активних дій не робив. У прикордонних районах Білорусі проводяться додаткові заходи щодо інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби, йдеться у зведенні.

Минулої доби втрати противника склали десять танків, 16 бойових броньованих машин, сім БПЛА, більше десяти одиниць автомобільної техніки та 150 людей живої сили, повідомив Генштаб.