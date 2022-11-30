Зведення Генштабу на 279 день війни

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутського, Первомайського, Невельського та Мар'їнки у Донецькій області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 30 листопада.
Російські окупанти здійснили 47 авіаційних ударів та 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.
У Генштабі повідомили, що досі зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
На Волинському та Поліському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку противник із мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Травневе Сумської області.
На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії отримали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілечтя, Червоне, Глибоке, Стариця, Огурцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Первомайське, Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині, а також завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневе ураження з танків і артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області, завдано авіаударів в районі Авдіївки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Ненудне та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка та Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів у районах Вугледару, Ольгівського та Степового.
На Херсонському напрямку вогневе ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі міста Херсон.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Минулої доби Сили оборони збили 3 БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 30 листопада.
Російські окупанти здійснили 47 авіаційних ударів та 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.
У Генштабі повідомили, що досі зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
На Волинському та Поліському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку противник із мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Травневе Сумської області.
На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії отримали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілечтя, Червоне, Глибоке, Стариця, Огурцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Первомайське, Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині, а також завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневе ураження з танків і артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області, завдано авіаударів в районі Авдіївки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Ненудне та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка та Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів у районах Вугледару, Ольгівського та Степового.
На Херсонському напрямку вогневе ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі міста Херсон.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Минулої доби Сили оборони збили 3 БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт окупантів.
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