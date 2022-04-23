Свіжі дані про втрати у російських військах, - Генштаб ЗСУ

Триває війна з російськими загарбниками і, відповідно, продовжують зростати втрати техніки та живої сили окупантів. Як повідомили сьогодні, 23 квітня, у Генштабі ЗСУ, з початку вторгнення в Україну 24 лютого російські війська втратили вбитими близько 21600 людей.

Так, втрати РФ у війні з Україною склали:

особового складу – 21600 осіб ліквідовано,

танків – 854 од.,

бойових броньованих машин ‒ 2205 од.,

артилерійських систем – 403 од.,

РСЗВ - 143 од.,

засоби ППО - 69 од.,

літаків – 177 од.,

вертольотів – 154 од.,

автомобільної техніки - 1543 од.,

кораблі/катери - 8 од.,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.

Спеціальна техніка – 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, напередодні Міноборони РФ озвучило дані про втрати під час затоплення крейсера.. Там стверджують, що загинула лише одна людина, 27 зникли безвісти, а 396 вдалося врятувати.