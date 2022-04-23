Свіжі дані про втрати у російських військах, - Генштаб ЗСУ

11:37 23 квітня Київ, Україна

Триває війна з російськими загарбниками і, відповідно, продовжують зростати втрати техніки та живої сили окупантів. Як повідомили сьогодні, 23 квітня, у Генштабі ЗСУ, з початку вторгнення в Україну 24 лютого російські війська втратили вбитими близько 21600 людей.

Так, втрати РФ у війні з Україною склали:

  • особового складу – 21600 осіб ліквідовано,
  • танків – 854 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2205 од.,
  • артилерійських систем – 403 од.,
  • РСЗВ - 143 од.,
  • засоби ППО - 69 од.,
  • літаків – 177 од.,
  • вертольотів – 154 од.,
  • автомобільної техніки - 1543 од.,
  • кораблі/катери - 8 од.,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
  • Спеціальна техніка – 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, напередодні Міноборони РФ озвучило дані про втрати під час затоплення крейсера.. Там стверджують, що загинула лише одна людина, 27 зникли безвісти, а 396 вдалося врятувати.

 