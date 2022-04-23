Свіжі дані про втрати у російських військах, - Генштаб ЗСУ

Триває війна з російськими загарбниками і, відповідно, продовжують зростати втрати техніки та живої сили окупантів. Як повідомили сьогодні, 23 квітня, у Генштабі ЗСУ, з початку вторгнення в Україну 24 лютого російські війська втратили вбитими близько 21600 людей.
Так, втрати РФ у війні з Україною склали:
- особового складу – 21600 осіб ліквідовано,
- танків – 854 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2205 од.,
- артилерійських систем – 403 од.,
- РСЗВ - 143 од.,
- засоби ППО - 69 од.,
- літаків – 177 од.,
- вертольотів – 154 од.,
- автомобільної техніки - 1543 од.,
- кораблі/катери - 8 од.,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Зазначимо, напередодні Міноборони РФ озвучило дані про втрати під час затоплення крейсера.. Там стверджують, що загинула лише одна людина, 27 зникли безвісти, а 396 вдалося врятувати.
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