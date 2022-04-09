Свіжі дані про втрати російських військ, - Генштаб ЗСУ

10:27 09 квітня Київ, Україна

Росія впевнено продовжує втрачати на нашій землі свою військову силу. Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про чергові втрати решітної армії під час війни в Україні. Станом на суботу 9 квітня армія РФ вже втратила:

  • Особовий склад – 19100;
  • Танків – 705;
  • ББМ – 1895;
  • Артилерія/РСЗВ - 335/108;
  • ППО – 55;
  • Літаки/вертольоти - 151/136;
  • Безпілотники – 112;
  • Автомобільна техніка/Цистерни з пальним - 1363/76;
  • Кораблі/Катери – 7;
  • Спецтехніка – 25;
  • ОТРК/ТРК – 4.

Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Потери армии РФ в войне с Украиной.

Напередодні повідомлялося, що за добу 8 квітня зенітні ракетні війська ЗСУ знищили три повітряні цілі загарбників: крилату ракету, безпілотник та гелікоптер.