Свіжі дані про втрати російських військ, - Генштаб ЗСУ

Росія впевнено продовжує втрачати на нашій землі свою військову силу. Генштаб ЗСУ опублікував свіжі дані про чергові втрати решітної армії під час війни в Україні. Станом на суботу 9 квітня армія РФ вже втратила:
- Особовий склад – 19100;
- Танків – 705;
- ББМ – 1895;
- Артилерія/РСЗВ - 335/108;
- ППО – 55;
- Літаки/вертольоти - 151/136;
- Безпілотники – 112;
- Автомобільна техніка/Цистерни з пальним - 1363/76;
- Кораблі/Катери – 7;
- Спецтехніка – 25;
- ОТРК/ТРК – 4.
Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Напередодні повідомлялося, що за добу 8 квітня зенітні ракетні війська ЗСУ знищили три повітряні цілі загарбників: крилату ракету, безпілотник та гелікоптер.
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