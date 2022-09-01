Свіжі дані про втрати росії в Україні - Генштаб

11:28 13 серпня Київ, Україна

Бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становлять понад 43 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook 13 серпня.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 13.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 400 (+200)

танків - 1856 (+7)

бойових броньованих машин – 4115 (+7)

артилерійських систем - 978 (+3)

РСЗВ - 261

засобів ППО - 136

літаків - 233

вертольотів - 193

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1)

крилатих ракет - 187 (+2)

кораблів/катерів - 15

автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15)

спеціальної техніки - 91 (+1)

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Зазначимо, що за останніми оцінками американської розвідки та військових чиновників, щодня 500 російських військових гинуть або зазнають поранень. Таким чином, росія втратила 70-80 тисяч людей загиблими і пораненими менш ніж за шість місяців.