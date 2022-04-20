Відомості про загиблих під час війни в Україні вважається держтаємною РФ, засекречені і відомості про сім'ї загиблих

11:54 20 квітня Київ, Україна

Міністерство оборони Росії вирішило обмежити доступ до даних родичів загиблих в Україні військових. Відомості про загиблих військовослужбовців під час проведення спецоперацій ще з 2015 року стали держтаємницями до РФ, але пільги членам сімей оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій. Тепер Міноборони просить уряд передати ці повноваження військкоматам, що зробить більш закритою інформацію про загиблих учасників війни проти України, повідомляє російська служба ВВС.



У документі наголошується, що засекретити дані необхідно «з метою обмеження кола осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, «ДНР» та «ЛНР» .



Відомо, що імена загиблих в Україні російські військові розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони РФ списки не оприлюднять. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, повідомивши про загибель 1351 військовослужбовця. 7 квітня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що російська армія зазнала «значних втрат» в Україні. За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.



Не секрет, що Росія усіляко приховує втрати своїх військових уже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницями. Повноваженнями розпорядження цими відомостями наділені Міноборони РФ.



У Кремлі тоді виключили припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ було ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд РФ аргументи позивачів відхилив.