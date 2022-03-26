Істотна допомога Британії у боротьбі з російським агресором

Як повідомила британська розвідка, тепер Росія зазнає гострої потреби в дронах, адже проти виробника ввели санкції.

Британія ввела санкції проти російської оборонної компанії «Кронштадт», яка є основним виробником дронів «Оріон» та інших безпілотників. Про це повідомляє британське міністерство оборони. Свого часу ці безпілотники росіяни презентували як "вбивць Байрактарів".

«Ці санкції завдадуть шкоди російському оборонному комплексу і обмежать їхню можливість замінити втрачені безпілотники», – вважають у британському міністерстві оборони.

Водночас, прем'єр Джонсон повідомив, що Британія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доставить ще партію "Байракторів".

За його словами, антибатарейні комплекси нададуть для знищення далекобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь.. Вони також зможуть знищувати російські кораблі на далекій відстані.