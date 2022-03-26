Істотна допомога Британії у боротьбі з російським агресором

Як повідомила британська розвідка, тепер Росія зазнає гострої потреби в дронах, адже проти виробника ввели санкції.
Британія ввела санкції проти російської оборонної компанії «Кронштадт», яка є основним виробником дронів «Оріон» та інших безпілотників. Про це повідомляє британське міністерство оборони. Свого часу ці безпілотники росіяни презентували як "вбивць Байрактарів".
Водночас, прем'єр Джонсон повідомив, що Британія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доставить ще партію "Байракторів".
За його словами, антибатарейні комплекси нададуть для знищення далекобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь.. Вони також зможуть знищувати російські кораблі на далекій відстані.
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