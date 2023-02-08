Сунак доручив перевірити, які літаки Великобританія може передати Україні

19:12 08 лютого Київ, Україна

Великобританія оцінює можливість відправлення винищувачів в Україну для допомоги у війні проти Росії. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Уоллесу вивчити питання, які літаки країна могла б надати Україні.



Про це повідомив представник британського прем'єра Макс Блейн, повідомляє Bloomberg.



За його словами, це довгострокове рішення, що Великобританія не планує відправляти в Україну реактивні літаки Typhoon у найближчому майбутньому.



Блейн також зазначив, що на навчання британських пілотів керувати "складним" обладнанням потрібно п'ять років, проте додав, що інструктори шукатимуть способів скоротити цей час для українських пілотів, наскільки це можливо.



Агентство зазначає, що слова речника британського прем'єра є найяскравішим свідченням того, що Лондон серйозно розглядає можливість приєднатися до найбільшого запиту України у війні майже через рік після вторгнення росії.



Виступаючи перед британськими законодавцями 8 лютого Зеленський подарував спікеру Палати громад шолом українського пілота та закликав дати літаки.