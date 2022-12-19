Сунак оголосить про новий великий пакет військової допомоги Україні

10:53 19 грудня Київ, Україна

У Латвії відбудеться зустріч Об'єднаних експедиційних сил (JEF) за участю 10 країн, на якій британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосить новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"На зустрічі в рамках JEF, яка об'єднує лідерів Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Великобританії, також виступить президент Зеленський", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі британський прем'єр Ріші Сунак закликатиме групу продовжити потужну військову підтримку України у 2023 році та оголосить про новий великий пакет безпеки для України, який міститиме кілька сотень тисяч артилерійських снарядів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

"Це забезпечить постійне надходження критичних артилерійських боєприпасів до України протягом 2023 року", - зазначили у британському уряді.

Лідери країн JEF також обговорять обороноздатність, потрібну українським силам, у тому числі подальшу протиповітряну оборону.



Раніше у британському Управлінні закордонних справ, співдружності та розвитку повідомили, що Великобританія надає Україні новий пакет військової допомоги, який передбачає підтримку протиповітряної оборони.