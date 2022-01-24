Суми презентували Стратегію розвитку регіону до 2027 року

15:23 08 вересень Київ, Україна

Відновити 280 км доріг і 15 мостів, побудувати завод з виробництва сухого молока і навіть міжнародний центр з біатлону. У найближчі роки Сумщину чекають важливі зміни.



Ремонт злітно-посадкової смуги "Аеропорту Суми"



За словами президента, держава може виділити кошти для ремонту злітно-посадкової смуги обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми". Він зазначив, що на даному етапі підбираються пріоритетні напрямки по всіх українських аеропортах.

"Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо у вас є ті, хто паралельно будуватиме термінал. Це дуже важливо", - цитує його пресслужба.

Як зазначив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, аеропорт зараз знаходиться в дуже поганому стані, оскільки ніколи "по-справжньому не ремонтувався", а основна проблема, за його словами, застарілість злітної смуги. Грищенко додав, що вже розглядає можливість концесії або фінансування з місцевих бюджетів.

"Велике будівництво" в регіоні



Грищенко розповів Зеленському про хід реалізації Національної програми "Велике будівництво":

оновлюють 160 км державних доріг, на це виділено 2 млрд грн, що в кілька разів більше, ніж у 2019 році;

ремонтують 65 км місцевих доріг, на що передбачено понад 860 млн грн;

завершено спорудження чотирьох амбулаторій;

розпочато повну реконструкцію семи приймальних відділень;

оновлюють п'ять шкіл;

в Сумах будують повністю новий, унікальний для країни дитячий сад на три поверхи, в якому буде басейн. Зустріч Зеленського з ветеранами АТО/ООС та їхніми сім'ями



Під час зустрічі із Зеленським родичі ветеранів АТО/ООС звернулися до президента з проханням надати статус сім'ям загиблих захисників України. Під час зустрічі із Зеленським родичі ветеранів АТО/ООС звернулися до президента з проханням надати статус сім'ям загиблих захисників України.



"Присутній на зустрічі представник Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президенті Євген Терехов повідомив, що вже розробляється відповідний законопроєкт, і він обов'язково буде внесений до парламенту", - передає пресслужба глави держави.



Під час зустрічі згадувалася й проблема житла для дітей-сиріт, батьки яких загинули під час збройного конфлікту на Донбасі. Президент зазначив, що це питання можна вирішити на рівні обласної влади, а держава зі свого боку допоможе.