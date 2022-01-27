Судно з російською зброєю було затримане ВМС США в Аравійському морі

11:00 09 травень Київ, Україна

Про те, що Росія через продаж зброї продовжує підтримувати військові конфлікти в країнах третього світу, говорить інцидент, який стався днями, про який повідомляє пресслужба флоту ВМС США в Twitter.

Ракетний крейсер USS Monterey ВМС США затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків. Пізніше на борту виявили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Як повідомляється, серед вилученої зброї - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок Type 56, сотні кулеметів ККМ (кулемет Калашникова модернізований), снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Згідно із заявою американських військових, захоплені матеріальні засоби зараз знаходяться на зберіганні у влади США в очікуванні остаточної утилізації.

"Після того, як весь незаконний вантаж був вивезений, судно було оцінено на предмет морехідних якостей, і після допиту його екіпаж був забезпечений їжею і водою перед тим, як бути відпущений", - йдеться в заяві.

За інформацією ЗМІ, імовірно, вантаж призначався бойовикам в Ємені.

Раніше повідомлялося, що Росія зуміла обійти санкції США при продажу зброї. Уряд РФ істотно спростив правила перепродажу російської зброї третім країнам.

Нагадаємо, в серпні 2017 року США був прийнятий закон CAATSA про санкції проти країн - імпортерів російських озброєнь. Вперше вони були введені в вересні 2018 року проти Китаю за покупку у РФ винищувачів Су-35 і комплексів ППО С-400.